ЄС вимагає негайно припинити вогонь у Секторі Газа

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у висновках, ухвалених сьогодні на засіданні Ради закордонних справ ЄС.

“Європейський Союз висловлює велику стурбованість ситуацією у секторі Газа та Ізраїлі і висловлює глибокий жаль з приводу загибелі цивільних осіб з обох боків”, - йдеться у документі.

“Усі напади мають припинитися негайно, оскільки вони викликають невиправдані страждання невинних громадян”, - наголосили міністри.

У документі висловлюється підтримка зусиль Єгипту та інших посередників для припинення вогню.

“Європейський Союз жорстко засуджує ракетні напади на Ізраїль із сектору Газа, які ХАМАС та інші озброєні групи мають негайно припинити... Ізраїль має право захищати своє населення від такого роду нападів. Роблячи це, він має діяти пропорційно та забезпечувати захист цивільних у будь-який час”, - йдеться у висновках.

У документі також висловлюється переконання у необхідності пошуку “дводержавного” вирішення конфлікту для забезпечення миру і безпеки в регіоні.