ЗМІ: Ізраїль і ХАМАС домовилися про припинення вогню
17:20, 19 листопада 2012Світ
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Ізраїль і палестинський рух ХАМАС, що контролює Сектор Газа, досягли принципової домовленості про припинення вогню, проте розходяться в тому, яким чином реалізувати перемир'я.
Військова операція триває майже тиждень
Про це повідомляє панарабська телекомпанія Al-Arabiya з посиланням на власні джерела.
ХАМАС вимагає негайного припинення вогню, тоді як Ізраїль виступає за двоетапне припинення, передають «Подробности».
Інші подробиці поки не наводяться.
Після декількох днів ракетного обстрілу ізраїльської території з боку ХАМАС, Ізраїль 14 листопада вирішив завдати удару у відповідь. Військова операція триває вже шостий день. За цей час загинули щонайменше 87 палестинців, серед них - мирні жителі, діти. З ізраїльського боку жертвами обстрілу стали троє людей.
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