ЗМІ: Ізраїль і ХАМАС домовилися про припинення вогню

Про це повідомляє панарабська телекомпанія Al-Arabiya з посиланням на власні джерела.

ХАМАС вимагає негайного припинення вогню, тоді як Ізраїль виступає за двоетапне припинення, передають «Подробности».

Інші подробиці поки не наводяться.

Після декількох днів ракетного обстрілу ізраїльської території з боку ХАМАС, Ізраїль 14 листопада вирішив завдати удару у відповідь. Військова операція триває вже шостий день. За цей час загинули щонайменше 87 палестинців, серед них - мирні жителі, діти. З ізраїльського боку жертвами обстрілу стали троє людей.