ЦВК поставила ультиматум міністрам, які пройшли у ВР

Про це йдеться в оприлюдненій на офіційному сайті ЦВК постанові про порядок розгляду документів осіб, обраних народними депутатами в загальнодержавному багатомандатному та одномандатних виборчих округах на виборах 28 жовтня.

Згідно з затвердженим порядком, особа, обрана депутатом, для відповідної реєстрації повинна надати ЦВК особисту заяву та додати пакет відповідних документів.

Зокрема, до заяви повинна бути додана копія особистої заяви про припинення дії іншого представницького мандата, який, відповідно до Конституції та законів України, є несумісним з мандатом народного депутата. Такий документ необхідний для тих обраних депутатів, які до балотування до Верховної Ради були депутатами Верховної Ради Криму або місцевих рад.

Крім того, обрані депутати за наявності в управлінні підприємств або корпоративних прав повинні надати договір про передачу в управління іншій особі належних обраному депутату підприємств, корпоративних прав, пов'язаних з участю (членством) в управлінні поточною діяльністю господарського товариства.

Обрані депутати у разі роботи в складі керівних органів чи наглядових рад підприємств, організацій, установ або закладів, що мають на меті одержання прибутків, повинні надати документ про вихід з їх складу. Крім того, обрані депутати повинні надати документ про припинення діяльності, несумісної зі статусом народного депутата у разі здійснення такої діяльності.

Обрані депутати, за винятком народних депутатів України попереднього скликання та непрацюючих пенсіонерів, повинні надати копію трудової книжки із записом про звільнення з роботи.

Водночас народні депутати попереднього скликання замість копії трудової книжки повинні надати довідку Управління кадрів Апарату Верховної ради про те, що їх трудова книжка знаходиться в цьому управлінні.

Для обраних депутатів, які працюють в уряді або призначалися на свої посади рішеннями парламенту, Кабінету міністрів або Президента України, для реєстрації народним депутатом повинні надати копії відповідних актів про звільнення.

В інших випадках обраний депутат має подати копію чи витяг з наказу (розпорядження, рішення загальних зборів, колегіального органу тощо) про звільнення з роботи, яка є несумісної з депутатським мандатом.

Особи, які до свого обрання народними депутатами займалися адвокатською діяльністю, повинні надати копію заяви про зупинення адвокатської діяльності.

Непрацюючі пенсіонери повинні надати копію пенсійного посвідчення.

Копії всіх документів повинні бути засвідчені в установленому законом порядку.

Як повідомляв УНІАН, народні депутати, визнані обраними в результатів виборів 28 жовтня, повинні в двадцятиденний строк подати до ЦВК документи, необхідні для його реєстрації народним депутатом.