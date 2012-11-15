У ЦВК заявили, що можуть затримати реєстрацію народних депутатів

Центральна виборча комісія, за наявності поважних причин, може збільшити строк для реєстрації народних депутатів України.

Про це йдеться в оприлюдненій на офіційному сайті ЦВК постанові про порядок розгляду документів осіб, обраних народними депутатами в загальнодержавному багатомандатному та одномандатних виборчих округах на виборах 28 жовтня.

Згідно з затвердженим порядком, обраний депутат повинен не пізніше як на двадцятий день з дня оприлюднення офіційних результатів виборів може звернутися до ЦВК із заявою про наявність поважних причин, які перешкоджають виконанню вимог щодо подання документів, необхідних для реєстрації депутатом. ”До заяви на підтвердження поважних причин додаються відповідні документи (довідка, у тому числі медична, листок тимчасової непрацездатності, виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців з відміткою про знаходження фізичної особи-підприємця в процесі припинення підприємницької діяльності тощо)”, - йдеться у постанові ЦВК.

ЦВК за результатами розгляду зазначеної заяви обраного депутата приймає рішення про визнання вказаних ним причин поважними та встановлює йому інший строк подання документів для реєстрації депутатом, або відмовляє у визнанні цих причин поважними.

Крім того, ЦВК за певних умов може визнати особу, обрану депутатом, такою, яка не набула депутатського мандата. Зокрема, ЦВК визначила три такі підстави: неподання документів, необхідних для реєстрації депутатом; подання заяви про відмову від депутатського мандата, або виникнення інших причин та обставин, пов`язаних з припиненням громадянства України, вибуттям за межі України на постійне проживання чи з метою отримання політичного притулку, визнанням недієздатним, набранням законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення умисного злочину або у разі смерті.

Як повідомляв УНІАН, народні депутати, визнані обраними в результатів виборів 28 жовтня, повинні в двадцятиденний строк подати до ЦВК документи, необхідні для реєстрації народним депутатом.