Луценко вимагає долучити до справи міліцейську інструкцію №007

Як передає кореспондент УНІАН, з відповідним клопотанням Ю.Луценко виступив сьогодні в Апеляційному суді Києва на початку судового засідання з розгляду його скарги на вирок.

За словами Ю.Луценка, витребувати та дослідити положення цієї інструкції необхідно для того, щоб дійсно встановити істину у справі, оскільки на підставі цієї інструкції йому було винесено вирок судом першої інстанції, однак в ході судових засідань ця інструкція не буле витребувана і не була досліджена.

У свою чергу, адвокат Ю.Луценка Олексій Баганець попросив суд долучити до матеріалів справи заяву прокурора Олексія Донського, який давав доручення на проведення ОРС стосовно водія колишнього першого заступника голови СБУ Володимира Сацюка Валентина Давиденка. В цій заяві О.Донський просить викликати його в якості свідка, оскільки він обізнаний у справі щодо проведення слідчо-оперативних дій щодо В.Давиденка і сам давав вказівки на це працівникам Департаменту карного розшуку Володимиру Тарасенку та Олегу Павленову, які засуджені разом з Ю.Луценком.

У свою чергу, інший адвокат Ю.Луценка Ігор Фомін заявив клопотання про необхідність проведення в Апеляційному суді судового слідства, а також викликати в якості свідків прокурорів О.Донського, Миколу Голомшу та В’ячеслава Перча.

Натомість, представники прокуратури зокрема прокурор Дмитро Лобань, виступили із запереченням у задоволенні заявлених клопотань, вбачаючи їх безпідставними.

Як повідомляв УНІАН, 17 серпня 2012 року Ю.Луценка було засуджено до 2 років обмеження волі у справі про організацію незаконного стеження за водієм колишнього першого заступника голови СБУ В.Сацюка В.Давиденком під час розслідування отруєння кандидата у Президенти Віктора Ющенка.

29 серпня адвокат Олексій Баганець подав апеляційну скаргу на вирок Печерського районного суду у справі Ю.Луценка щодо незаконного продовження стеження. 30 серпня інший адвокат Ю.Луценка Ігор Фомін також подав апеляційну скаргу на вирок Печерського суду.

Сьогодні, 20 листопада, Апеляційний суд Києва розпочав розгляд апеляційної скарги Ю.Луценка на вирок у справі про організацію незаконного стеження за водієм колишнього першого заступника голови СБУ В.Сацюка В.Давиденком.

У залі судового засідання, крім засудженого Ю.Луценка, присутні його захисники, засуджений Олег Павленов та Володимир Тарасенко. Також у залі знаходяться народні депутати від опозиції, екс-президент Польщі Олександр Квасневський та колишній президент Європарламенту Пет Кокс.