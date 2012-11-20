Суд розглядає скаргу Луценка - журналістів до зали не пустили

Апеляційний суд Києва розпочав розгляд апеляційної скарги екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка на вирок у справі про організацію незаконного стеження за водієм колишнього першого заступника голови СБУ Володимира Сацюка Валентином Давиденком під час розслідування отруєння кандидата у Президенти Віктора Ющенка

Як передає кореспондент УНІАН, в залі судового засідання, крім засудженого Ю.Луценка, присутні його захисники, засуджений Олег Павленов та Володимир Тарасенко. Також у залі знаходяться народні депутати від опозиції, екс-президент Польщі Олександр Квасневський та колишній президент Європарламенту Пет Кокс.

Журналістів до залу судового засідання не пустили і вони спостерігають за перебігом процесу в актовому залі суду, куди на екран виведено трансляцію.

Як повідомляв УНІАН, 17 серпня 2012 року Ю.Луценка було засуджено до 2 років обмеження волі у справі про організацію незаконного стеження за водієм колишнього першого заступника голови СБУ В.Сацюка В.Давиденком під час розслідування отруєння кандидата у Президенти Віктора Ющенка.

29 серпня адвокат Олексій Баганець подав апеляційну скаргу на вирок Печерського районного суду у справі Ю.Луценка щодо незаконного продовження стеження. 30 серпня інший адвокат Ю.Луценка Ігор Фомін також подав апеляційну скаргу на вирок Печерського суду.

Ю.Луценко відбуває покарання в Менській виправній колонії № 91 (Чернігівська область).

Але сьогодні його доставили до Апеляційного суду Києва.

Будівлю суду взято під посилену охорону міліції, на територію суду заїхали кілька автобусів з бійцями спецпідрозділу міліції "Беркут".