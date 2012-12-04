Каськіву не йметься - він шукає нових партнерів по всьому світу

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами Владислав Каськів заявив перед презентацією національних проектів у Тель-Авіві в Ізраїлі.

«У нас щодо участі в консорціумі ведуться переговори з цілою низкою компаній у різних регіонах світу», - сказав В.Каськів.

Він зазначив, що інцидент з компанією Gas Natural Fenosa не міг істотно негативно вплинути на процес, оскільки документально не фіксувалося те, що ця компанія повинна буде мати якийсь ексклюзивний статус у консорціумі.

«Ніякого ексклюзивного статусу партнерства з Fenosa не було за проектом цієї угоди. Ніяких зобов'язань ні з українського боку, ні з боку компанії Fenosa не було», - сказав В.Каськів.

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада Україна підписала з компаніями Excelerate Energy LLC (США) і Gas Natural Fenosa (Іспанія) угоду про співпрацю з реалізації національного проекту «LNG термінал».

Як уточнив тоді журналістам міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій Бойко, у компанії Excelerate Energy LLC планувалося орендувати плавучий завод з регазифікації зрідженого газу, а компанія Gas Natural Fenosa (Іспанія) мала виступити інвестором реалізації проекту.

Проте за кілька годин після підписання договорів компанія Gas Natural Fenosa спростувала свою участь в проекті, заявляючи, що підписант угоди з іспанського боку не є представником компанії.

При цьому сам підписант - Джорді Бонвєї – пізніше в коментарі УНІАН визнав, що дійсно не мав повноважень підписувати будь-які угоди від імені компанії.

Голова Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами В.Каськів заявив про готовність піти у відставку, якщо це допоможе прибрати всі бар'єри в реалізації проекту будівництва в Україні «LNG терміналу».

Довідка УНІАН. 17 грудня 2010 року було створено ДП «Національний проект «LNG-термінал», яке мало скоординувати роботу з будівництва терміналу з прийому зрідженого природного газу в обсягу 10 млрд куб. м на Чорноморському побережжі України до 2014 року.

30 січня 2012 року компанія Socoin завершила розробку техніко-економічного обгрунтування (ТЕО) проекту «LNG-термінал».

Кабінет міністрів на засіданні 8 серпня затвердив ТЕО будівництва в Україні терміналу з прийому зрідженого природного газу («LNG-термінал»).

Згідно з ТЕО, проект може бути реалізовано впродовж 49 місяців. Перші обсяги газу можна буде одержати вже в 2016 році.

Приблизна вартість будівництва «LNG-терміналу» становить 846 млн. євро. Частка України в проекті становитиме 25%+1 акція.