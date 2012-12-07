Мельниченко розповів, як на засіданні суду скипів прокурор

Колишній майор Управління Державної охорони Микола Мельниченко заявляє, що сьогодні суд зняв низку запитань, поставлених до нього в ході допиту як свідка у справі колишнього генерала міліції Олексія Пукача, оскільки вони жодним чином не стосувалися суті цієї справи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.Мельниченко заявив журналістам після сьогоднішнього засідання Печерського районного суду Києва, який розглядає справу за обвинуваченням О.Пукача у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе.

«Навіть прокурор скипів, почувши деякі запитання, і попросив суд зняти їх, оскільки вони жодним чином не стосувалися суті цієї справи», - сказав М.Мельниченко.

Він також повідомив, що наступне судове засідання, на якому його продовжать допитувати як свідка у справі О.Пукача, розпочнеться об 11.00 10 грудня.

Довідка УНІАН. Печерський райсуд Києва з квітня 2011 року розглядає у закритому режимі справу за звинуваченням екс-начальника Департаменту зовнішнього спостереження МВС України О.Пукача у вбивстві Г.Гонгадзе.

За даними Генпрокуратури, досудовим слідством встановлено, що О.Пукач у травні-вересні 2000 року перевищив владу і свої службові повноваження стосовно громадського діяча Олексія Подольського і журналіста Г.Гонгадзе, і 17 вересня 2000 року навмисно скоїв убивство останнього.

Наприкінці листопада цього року Печерський суд розпочав допит М.Мельниченка як свідка у справі О.Пукача. Водночас допит вже неодноразово переривався, зокрема, через хворобу М.Мельниченка та через відсутність у його адвоката допуску до державної таємниці, що потрібен у цій справі.