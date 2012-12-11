Комуніст вважає, що більшість ВР - у регіоналів уже «в кишені»

У Партії регіонів в новому парламенті буде більшість і без комуністів, сказав в ефірі програми «Свобода слова» народний депутат України від КПУ Олександр Голуб.

Він також зазначив, що не повинні з'являтися ілюзії з приводу того, що КПУ буде в більшості, повідомляє ZN.UA.

«Партія регіонів - партія влади, у неї більшість і без комуністів. У неї є ця більшість за рахунок самовисуванців, за рахунок депутатів від Партії регіонів і за рахунок тушок, які знаходяться в «УДАРі» і в «Батьківщині», - сказав О.Голуб.

Він також зазначив, що КПУ створить фракцію в парламенті. «Фракція працюватиме, фракція буде створена, як це й повинно бути, згідно із законодавством, і ніяких сумнівів у цьому питанні немає», - підкреслив О.Голуб.

Раніше на засіданні підготовчої ради нової Верховної Ради виникла чергова дискусія щодо того, чи може КПУ створювати фракцію в парламенті, оскільки віце-спікер Адам Мартинюк сприяв введенню норми регламенту ВР, за якою фракція створюється з народних депутатів, які пройшли до парламенту за списком партії й за списком цієї ж політичної сили в мажоритарних округах, нагадує видання.

Згідно з новим регламентом Верховної Ради, право на створення фракції мають лише ті політичні сили, які, окрім подолання 5-процентного бар'єру по багатомандатному округу, мають переможців у одномандатних округах. КПУ не має мажоритарників-переможців.

Лідер КПУ Петро Симоненко заявив, що Компартія України працюватиме як фракція в VII скликанні Верховної Ради.

У свою чергу, народний депутат від «УДАРу» Валерій Карпунцов заявив, що КПУ не зможе сформувати не лише фракцію, але навіть депутатську групу.

«Позафракційні народні депутати можуть об'єднуватися в групи. Але їх кількість не може бути меншою кількості депутатів найменшої фракції, сформованої протягом першої сесії. В даному випадку найменшою буде фракція «Свободи» – 37 депутатів. А у КПУ є 32 людини», – сказав він.