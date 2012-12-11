Лукашенко радить «сестричці» Україні продати свою ГТС «Газпрому»

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це він заявив на зустрічі з членами Клубу головних редакторів країн СНД, Балтії та Грузії.

«Нас на Заході не чекають – ні Білорусь, ні Україну. Росію не чекають», - сказав О.Лукашенко.

При цьому він зазначив, що Президент України Віктор Янукович розуміє, що Україна втрачає від того, що не входить в Євразійський економічний простір.

За словами О.Лукашенка, Україна виграє від співпраці з Росією, Білоруссю і Казахстаном, оскільки з підписанням документів щодо ЄЕП проблема економічного тиску не стоятиме гостро. «Робіть кроки, хай крихітні, але робіть. Ми дуже зацікавлені, щоб з нами була сестричка в особі України», - підкреслив Президент Білорусі.

О.Лукашенко упевнений, що Україні нічого боятися, якщо вона продасть свою газотранспортну систему «Газпрому». «Я знаю характер українців і упевнений, що сторони зможуть домовитися з питання газотранспортної системи», - підкреслив О.Лукашенко.