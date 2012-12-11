Лукашенко не бажає синам президентської долі

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це він заявив сьогодні в Мінську на зустрічі з членами Клубу головних редакторів країн СНД, Балтії та Грузії.

«Чи хочу я президентської долі своїм дітям? Ніколи в житті! Я не хочу, щоб вони ще раз пройшли цим шляхом. Ви не уявляєте, що таке президентство батька для моєї родини. І ніхто мені не дорікне в тому, що я хочу, щоб мої діти були президентами», - сказав О.Лукашенко.

При цьому О.Лукашенко назвав вигадкою розмови про те, що він готує свого молодшого сина Миколу в президенти.

«Я чесно скажу: я, мабуть, не доживу до того часу, коли мій молодший син захоче стати президентом. Це пусті розмови про наступника. Йому-то ще 8 років. Уявіть: ще 30 років треба – я в 38 став президентом, - щоб (йому) стати президентом. Це мені буде під 90! Це я вже на тому світі буду, повірте! Розумієте, пропрацювавши стільки президентом, це ж щодня нерви... Я не планую жити до 90, але якщо доживу, спасибі господу, дай бог!», - сказав О.Лукашенко.

Президент Білорусі хоче, щоб його діти «спокійно виховували своїх дітей і, найголовніше, щоб в них, як і в мене, палицями не кидали».

«Повірте, це головне!», - підкреслив О. Лукашенко.

Як відомо, у Президента Білорусі троє синів - Віктор, Дмитро і Микола.