Єврокомісар шкодує, що Луценко й Тимошенко не брали участь у виборах

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у Страсбурзі, виступаючи у Європарламенті під час обговорення ситуації в Україні.

“Що стосується вибіркового правосуддя, довготривала стурбованість Європейського Союзу щодо цього питання – справа Юлії Тимошенко та інших членів колишнього уряду, таких як Юрій Луценко – до цього часу не отримала такого роду відповіді, якого ми потребуємо, іншими словами, стратегічного підходу до систематичного вирішення питання”, - сказав комісар.

Він висловив жаль щодо того, що Ю.Тимошенко та Ю.Луценко не змогли взяти участі у парламентських виборах, які відбулися в Україні 28 жовтня, і додав, що останнє остаточне рішення Європейського суду з прав людини щодо незаконного та необґрунтованого утримання під арештом Ю.Луценка лише посилило стурбованість ЄС.

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Комісар також нагадав, що на сьогодні є й інші справи, які очікують на ріщення Європейського суду з прав людини.

“Ми очікуємо, що українська влада висловить чітке зобов’язання щодо швидкого виконання всіх рішень Європейського суду з прав людини, а також рекомендацій Ради Європи щодо умов утримання та медичної допомоги арештованим особам”, - підкреслив С.Фюле.

Він також заявив про підтримку в цьому контексті місії Європарламенту на чолі з Олександром Кваснєвські та Петом Коксом, яка, за його словами, має життєво важливу роль у здійсненні кроків щодо розв’язання проблеми вибіркового правосуддя.