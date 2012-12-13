Експерт дивується, що у ВР знайшлися лише дві «тушки»

Представники Партії регіонів показали слабкість опозиції на прикладі двох "тушок" Таболових, хоча їх могло бути більше.

Таку думку в коментарі Gazeta.ua висловив політолог Володимир Фесенко.

За його словами, "це було очікувано, тому що ще коли формувався список "Батьківщини", то називали близько 10 таких сумнівних кандидатів, які б могли стати потенційними тушками, а Табалови були в тому списку".

"Ще можна здивуватися, що ще лише дві тушки, могло бути більше, а може й буде. Я не виключаю, що можуть бути, але в іншій формі. Табалови не пішли у фракцію, а може бути така ситуація, коли той, хто ввійшов у фракцію, буде голосувати, або за спікера регіонала, або за прем'єра Азарова. Тобто може бути тушкування в інших формах", - зауважив політолог.

Щодо механізму впливу на депутатів-відступників Фесенко висловився наступним чином: "Як можна покарати "тушок"? Наразі їх намагаються фактично девальвувати їх як депутатів, адже юридично це фактично не можливо зробити, хоча псувати їм життя, не давати їм нормально працювати..то опозиція це буде робити", - додав Фесенко.

Окрім того, за його словами, опозиційні сили "спробують створити ситуацію нелегітимності їх, як депутатів. Це все буде робитися для того, аби налякати потенційних "тушок", щоб не було спокуси".

"Регіонали продемонстрували слабкість опозиції, що вони можуть робити нових "тушок", з іншої сторони опозиція наразі намагається цих двох "тушок" дискредитувати максимально", - пояснив експерт.