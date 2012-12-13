Депутати ногами поламали систему «Рада»

Під час сутички у сесійній залі парламенту депутати вилізли на місця першого ряду, які належать депутатам фракції УДАР.

Як передає кореспондент УНІАН, пристрої системи «Рада» повністю нахилені до крісел, де сидять депутати.

Технічні служби проводять перевірку, чи працює система для голосування.

Після нетривалої сутички депутати розійшлися по своїх місцях і продовжуть розгляд питання про обрання спікера.

«Щось Андрій Первозванний нам сьогодні не допомагає», - сказав головуючий на засіданні лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов після сутички.