Верховна Рада обрала першого віце-спікера

Першим заступником голови Верховної Ради України обрано народного депутата від КПУ Ігоря Калєтніка.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосував 241 із 428 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Не голосували у повному складі фракції «Батьківщина», «УДАР» та «Свобода».

«За» проголосували 203 народні депутати із фракції Партії регіонів, 32 – із фракції КПУ та шестеро позафракційних.

Оскільки першою ставилася на голосування кандидатура І.Калєтніка, то за інші кандидатури на цю посаду голосування не відбувалося.