Верховна Рада обрала першого віце-спікера
13:40, 13 грудня 2012Політика
4091 0
Першим заступником голови ВР нардепи обрали представника КПУ Калєтніка.
За Калєтніка проголосували 248 нардепів
Першим заступником голови Верховної Ради України обрано народного депутата від КПУ Ігоря Калєтніка.
Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосував 241 із 428 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.
Не голосували у повному складі фракції «Батьківщина», «УДАР» та «Свобода».
«За» проголосували 203 народні депутати із фракції Партії регіонів, 32 – із фракції КПУ та шестеро позафракційних.
Оскільки першою ставилася на голосування кандидатура І.Калєтніка, то за інші кандидатури на цю посаду голосування не відбувалося.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter