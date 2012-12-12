Симоненко висунув на пост першого віце-спікера кандидатуру Ігоря Калєтніка

Текст документа розміщений на офіційному сайті ВР, повідомляє УНІАН.

І.Калєтнік, який пройшов до парламенту за списком Комуністичної партії України, раніше очолював Державну митну службу.

Балотувався до Верховної Ради V скликання від Блоку Наталії Вітренко "Народна опозиція" (№11 у списку).

У 2007-2011 рр.. був народним депутатом України від Комуністичної партії. Очолював Комітет Верховної Ради з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією.

У березні 2010-го розпорядженням Кабінету Міністрів Миколи Азарова призначений головою Держмитслужби України.

22 листопада 2012 звільнений з посади голови Держмитниці у зв'язку з обранням народним депутатом.