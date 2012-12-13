Азарову дали слово у ВР

Верховна Рада України розпочала розгляд питання щодо надання згоди на призначення Миколи Азарова на посаду прем'єр-міністра.

Як передає кореспондент УНІАН, для доповіді кандидата на посаду голови уряду М.Азарова відведено 20 хвилин.

Крім того, впродовж ще 20 хвилин народні депутати матимуть змогу поставити запитання М.Азарову і впродовж такої ж кількості часу обговорити це питання.