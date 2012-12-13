Азарову дали слово у ВР
14:05, 13 грудня 2012Політика
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ВР розпочала розгляд питання щодо надання згоди на призначення Азарова прем'єром.
Азарову дали 20 хвилин
Верховна Рада України розпочала розгляд питання щодо надання згоди на призначення Миколи Азарова на посаду прем'єр-міністра.
Як передає кореспондент УНІАН, для доповіді кандидата на посаду голови уряду М.Азарова відведено 20 хвилин.
Крім того, впродовж ще 20 хвилин народні депутати матимуть змогу поставити запитання М.Азарову і впродовж такої ж кількості часу обговорити це питання.
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