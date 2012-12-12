Азаров із зарплатою у 837 тисяч попросив ще 40 тисяч допомоги
17:19, 12 грудня 2012Політика
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Азаров показав свої доходи в декларації.
Микола Азаров попросив 40 тисяч допомоги
Щойно у Верховній Раді була роздана декларація кандидата у прем'єри Миколи Азарова.
В ній зазначається, що його загальна сума доходу складає 837264 гривні, а дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності - 40800 гривень. В свою чергу у графі "матеріальна допомога" зазначена сума у 40620 гривень.
Нагадаємо, Президент України в неділю перед відльотом до Індії вніс на розгляд Верховної Ради кандидатуру М.Азарова на посаду прем’єр-міністра України.
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