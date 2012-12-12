Азаров із зарплатою у 837 тисяч попросив ще 40 тисяч допомоги

Щойно у Верховній Раді була роздана декларація кандидата у прем'єри Миколи Азарова.

В ній зазначається, що його загальна сума доходу складає 837264 гривні, а дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності - 40800 гривень. В свою чергу у графі "матеріальна допомога" зазначена сума у 40620 гривень.

Нагадаємо, Президент України в неділю перед відльотом до Індії вніс на розгляд Верховної Ради кандидатуру М.Азарова на посаду прем’єр-міністра України.