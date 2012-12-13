Азаров з Рибаком уникли запитань

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Рибак сказав на брифінгу.

За його словами, в перші дні роботи новобраної ВР «ситуація була непроста», але були вирішені всі питання, які планувалися.

«Вибори закінчились, виборча риторика закінчилась, і необхідна спільна робота», - зазначив В.Рибак.

Він висловив переконання, що має бути тісна співпраця між урядом і парламентом, щоб «виконувати ті доручення, які давали нам виборці».

Голова ВР також повідомив, що завтра «будемо працювати з керівниками фракцій». «Я вірю, що ми знайдемо порозуміння з усіма політичними силами у цьому парламенті», - наголосив В.Рибак і додав: «У мене сумнівів у цьому немає».

Брифінг голова ВР проводив разом з прем'єр-міністром Миколою Азаровим.

Вони обидва виголосили свої заяви, але журналістам не дали можливості поставити жодного запитання.