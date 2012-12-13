Азаров зрозумів, що у новій ВР можна домовлятися

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Микола Азаров на брифінгу після затвердження його на посаді прем'єр-міністра.

«Сьогодні Верховна Рада прийняла перші свої конструктивні рішення. Було обрано голову ВР і його заступників. Це було результатом компромісу, результатом домовленостей, і це дає надію, що і в майбутній діяльності Верховної Ради знайдеться місце для компромісу, для взаєморозуміння і вирішення складних завдань, які стоять перед країною», - сказав М.Азаров.

Він підкреслив, що в своєму посланні Президент України визначив завдання, які необхідно буде виконувати у ВР спільно з урядом.

Також М.Азаров привітав Володимира Рибака з обранням головою ВР. «Я знаю цю людину майже 30 років. Це, на мій погляд, якнайкращий вибір для Верховної Ради. Це людина, яка може знайти завжди компромісне рішення. Це мудра людина, це людина з багатим життєвим досвідом», - сказав М.Азаров і побажав В.Рибаку успіхів, здоров'я і всього найкращого.