Симоненко дав Азарову півроку на виконання обіцянок
17:27, 13 грудня 2012Політика
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Лідер фракції КПУ Петро Симоненко заявляє, що комуністи за півроку готові будуть підняти питання про відповідальність уряду, якщо прем’єр-міністр України Микола Азаров не виконає своїх обіцянок.
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Як передає кореспондент УНІАН, про це П.Симоненко сказав журналістам.
«Уряд має відповідати за те, що він обіцяв. Їм потрібен на це певний час. Я думаю, що за півроку вони будуть відповідати за все, що робиться», - сказав П.Симоненко.
Він зауважив, що КПУ ніколи не підтримувала діючий уряд, але якби не затвердили прем’єр-міністра, то це призвело б до поглиблення економічної кризи.
При цьому П.Симоненко уточнив, що під відповідальністю має на увазі можливу відставку уряду.
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