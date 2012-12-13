Симоненко дав Азарову півроку на виконання обіцянок

Як передає кореспондент УНІАН, про це П.Симоненко сказав журналістам.

«Уряд має відповідати за те, що він обіцяв. Їм потрібен на це певний час. Я думаю, що за півроку вони будуть відповідати за все, що робиться», - сказав П.Симоненко.

Він зауважив, що КПУ ніколи не підтримувала діючий уряд, але якби не затвердили прем’єр-міністра, то це призвело б до поглиблення економічної кризи.

При цьому П.Симоненко уточнив, що під відповідальністю має на увазі можливу відставку уряду.