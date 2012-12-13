Симоненко запевняє, що комуністів не буде ні в уряді, ні в більшості
16:12, 13 грудня 2012Політика
1322 0
Лідер фракції КПУ Петро Симоненко запевняє, що жоден представник КПУ не увійде до майбутнього уряду.
Симоненко заявив офіційно
Як передає кореспондент УНІАН, про це П.Симоненко заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.
«Не буде нікого з нас в уряді. Я вам офіційно заявляю: ми взагалі це питання не ставили і ставити не будемо», - сказав він.
П.Симоненко також наголосив, що фракція КПУ не піде до жодної більшості у Верховній Раді. «Фракція ніколи не буде входити ні до якої більшості», - сказав він.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter