Симоненко запевняє, що комуністів не буде ні в уряді, ні в більшості

Як передає кореспондент УНІАН, про це П.Симоненко заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

«Не буде нікого з нас в уряді. Я вам офіційно заявляю: ми взагалі це питання не ставили і ставити не будемо», - сказав він.

П.Симоненко також наголосив, що фракція КПУ не піде до жодної більшості у Верховній Раді. «Фракція ніколи не буде входити ні до якої більшості», - сказав він.