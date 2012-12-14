ЗМІ: між РФ і Великобританією може розгорітися дипломатична війна

Німецьке видання Der Spiegel припускає, що незабаром між Росією і Великобританією розгориться нова "маленька дипломатична війна", що загрожує надовго зіпсувати відносини.

Як заявив керівник групи, що займається розслідуванням загибелі Олександра Литвиненка (колишнього агента КДБ, як називає його видання), у британців з'явилися матеріали, які незаперечно вказують на причетність Росії до отруєння.

Планується, що офіційне розслідування справи, яке вже посварило Лондон з Москвою, має розпочатися 1 травня 2013.

Як відомо, Олександр Литвиненко помер в 2006 році від отруєння радіоактивним полонієм-210 через деякий час після зустрічі з іншим агентом російської контррозвідки Андрієм Луговим. Луговий засідає в даний час в Держдумі і має недоторканність.

Про причетність до справи Андрія Лугового, а також підприємця Дмитра Ковтуна британські правоохоронці заговорили ще в 2006 році, коли сліди радіоактивної речовини, якою був отруєний Литвиненко, були виявлені в аеропорту Гамбурга.

Видання відзначає, що саме в цьому місті Луговий і Ковтун, що заперечують свою причетність до вбивства, здійснювали пересадку. Тепер же у британської сторони з'явилися нові докази, повідомляє видання. Der Spiegel пише, що Олександр Литвиненко допомагав британським і іспанським правоохоронцям у розслідуванні справ, пов'язаних з російською мафією, і можливу причетність до них Кремля. Перед смертю Литвиненко чітко вказав, що був отруєний за розпорядженням Володимира Путіна.

"Инопресса"