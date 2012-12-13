Побитий опозиціонер про владу: З цими жуліками можна говорити тільки силою

Народний депутат від «Батьківщини» Олег Медуниця, який був побитий сьогодні під час сутички у Верховній Раді, заявляє, що з представниками влади можна боротися такими ж методами, які ті застосовують до представників опозиції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам.

За словами О.Медуниці, незважаючи на синці, він не збирається звертатися за медичною допомогою. «Били ногами, били руками, але це таке діло. Це не змінить нашого ставлення до особистого голосування в парламенті», - сказав він.

Депутат запевнив, що опозиція і надалі блокуватиме роботу ВР, якщо не буде забезпечене персональне голосування.

«З цими жуліками можна говорити тільки силою, за їхніми правилами, за їхніми поняттями, тільки тоді вони будуть тебе поважати і виконувати закон», - сказав О.Медуниця.