Кличко має інформацію, що влада перейме досвід РФ - створить уряд Києва

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на брифінгу В.Кличко сказав, що, за наявною в нього інформацією, українська влада хоче піти шляхом Росії, де влада створила уряд Москви.

«Уряд Києва хочуть зробити, який буде підконтрольний Банковій, і він (уряд) не впливатиме на події у Києві. Це означає знищення місцевого самоврядування», - наголосив В.Кличко.

За словами В.Кличка, він визначатиметься зі своєю участю у виборах мера Києва після ухвалення закону про столичні вибори. Він також зазначив, що кандидатура має бути узгоджена між опозиційними силами. Водночас, додав В.Кличко, в «УДАРу» є своя кандидатура на посаду мера Києва.

В.Кличко пообіцяв, що захищатиме інтереси киян у Верховній Раді так само, як він це робив у Київраді.