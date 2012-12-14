Литвин запевняє, що його не цікавлять міністерські портфелі

Про це він написав сьогодні на своїй сторінці у Facebook, відповідаючи на запитання, чим він надалі збирається займатися.

“Пропозиції щодо уряду мене не приваблюють”, - зауважив В.Литвин.

Він додав, що працюватиме сумлінно народним депутатом і вже написав заяву про входження до Комітету ВР з питань науки і освіти.