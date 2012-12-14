Литвин запевняє, що його не цікавлять міністерські портфелі
17:56, 14 грудня 2012Політика
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Голова Верховної Ради України 6-го скликання, народний депутат Володимир Литвин запевняє, що його не цікавлять міністерські портфелі.
Литвин каже, що міністерське крісло йому не цікаве
Про це він написав сьогодні на своїй сторінці у Facebook, відповідаючи на запитання, чим він надалі збирається займатися.
“Пропозиції щодо уряду мене не приваблюють”, - зауважив В.Литвин.
Він додав, що працюватиме сумлінно народним депутатом і вже написав заяву про входження до Комітету ВР з питань науки і освіти.
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