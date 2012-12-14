У Попова попередили: виплата 20% надбавки вчителям під загрозою

Про це заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Руслан Крамаренко під час громадського обговорення державного бюджету України на 2013 рік, повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.

За його словами, на сьогодні обсяг фонду стимулювання в структурі бюджету міста становить 812 млн грн, що дозволяє утримувати пропорцію між середньою зарплатою в місті в цілому та зарплатою в бюджетному секторі.

«У керівників бюджетних установ є певні стимули здійснювати добір кваліфікованих працівників, які повинні реалізовувати непрості задачі в умовах реформування, що відбуваються майже у всіх галузях. Щоб бути об’єктивним, зазначу, що без взаємодії між КМДА та урядом протягом 2012 році ситуація у бюджетній сфері була б значно гіршою. Так, тільки додаткових дотацій з держбюджету отримано 953,6 млн грн. Проте ми зовсім не певні, що так само буде і у 2013 році. Реально ситуація така, що для того, аби платити відповідну зарплату працівникам бюджетних установ, нам потрібно 1,2 млрд грн, яких держбюджет нам не дає. Тільки на фінансування стимулюючих надбавок необхідно 812 млн грн. Якщо їх індексувати з урахуванням зростання зарплати в 2012 році, це близько 1 млрд грн. Вільних ресурсів, щоб вирішити проблему своїми силами, у нас немає», – зазначив Р.Крамаренко.

Р.Крамаренко наголосив, що сьогодні міська влада має два сценарії виходу із ситуації, проте обидва варіанти не влаштовують: залишити фонд оплати праці в межах призначень 2012 року без підвищень або збільшити фонд оплати праці майже на 1 млрд грн та позбавити місто перспективи розрахунків за іншими напрямами, такими як транспорт, ЖКГ, благоустрій.

«Нам конче необхідний перегляд основних показників державного бюджету щодо столиці. Інших варіантів нема», – зазначив заступник голови КМДА.