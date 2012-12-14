Попов: Або ми доб’ємося перегляду бюджету, або нам нічого робити у кабінетах

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам після завершення загальних зборів профспілкового активу Києва і керівників КМДА щодо громадського обговорення проекту бюджету Києва на 2013 рік.

«Я вважаю, що ми не повинні текти по течії, бо ми так втонемо», - наголосив О.Попов і продовжив: «Є два варіанти: або ми доб’ємось бюджету, який збалансує наші видатки, або київській владі як владі нема чого робити у своїх кабінетах. Це в моральному плані».

О.Попов висловив глибоке переконання, що Київ порозуміється з урядом, і сьогоднішня зустріч влади міста та профспілок, прийнята резолюція – «це аргумент, і дуже серйозний в цьому питанні».

Як повідомляв УНІАН, держбюджет на 2013 рік, ухвалений Верховною Радою 6 грудня, передбачає вилучення з міського бюджету, що створює у бюджеті Києва прихований дефіцит у понад 4 млрд грн.

О.Попов заявив, що цей держбюджет не відповідає інтересам киян та фінансово не гарантує забезпечення нормального функціонування столиці, а спосіб, у який формувався основний кошторис країни, виключив участь місцевої влади у розробці й навіть обговоренні базових параметрів та показників фінансового забезпечення життєдіяльності Києва.

О.Попов зазначив, що після того, як Київ одержить всі показники держбюджету, влада столиці проаналізує їх і звернеться до уряду, а також, у разі потреби, - до Президента, якщо буде конфліктна ситуація з урядом.