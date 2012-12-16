Аваков не виключає відродження ліквідованого банку «Базис»

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив 15 грудня на прес-конференції в Харкові, який він відвідав після майже 1,5-річного перебування за кордоном.

На запитання, чи відродиться банк «Базис», А.Аваков сказав: «Я не знаю. Банк ліквідовано за постановою Національного банку. Я сподіваюся, що я матиму можливість поглянути ближче на аргументи. І я сподіваюся, що матиму можливість переглянути варіанти відродження банку і не виключаю таку можливість».

За словами А.Авакова, банк «Базис», ліквідація якого, на його думку, має політичну підгрунтя, мав деякі проблеми, як і багато інших банків у момент економічної кризи, але це не повинно було послужити мотивом для його ліквідації.

«На момент припинення дії ліцензії я вважав і вважаю (сподіваюся, що і зараз це так, і зараз я перевірятиму), що активи банку «Базис» повністю покривали його зобов'язання. І таких банків, які у момент економічної кризи зазнають деяких труднощів, але мають тверде покриття зобов'язань, достатня кількість, і в Харкові зокрема. Якби я був таким підлим, як мої опоненти, я б їх негайно назвав і ще навів би докази», - заявив А.Аваков.

«Але люди, - додав він, - вчинили по-іншому, виходячи з політичної мотивованості, тому що дуже красиво було розвинути цю тему напередодні виборів. Але окрім емоцій і багаторічних праць, які були побудовані на створення цього банку, я в деякому розумінні достатньо спокійний, тому що більшість людей одержали повернення своїх коштів за рахунок Фонду гарантування внесків, де банк «Базис» був зареєстрований і робив туди внески. А не одержали ресурси ті, хто мав дещо більше грошей».

«Правда в тому, - сказав також А.Аваков, - що я тепер матиму можливість значно більшою мірою втрутитися в процес, і вважаю, що ми будемо украй уважні в цьому і матимемо тепер ресурс до захисту».

Довідка УНІАН. Банк «Базис» заснований в 1991 році під керівництвом екс-губернатора Харківської області А.Авакова. По класифікації НБУ «Базис» відноситься до групи невеликих фінансових установ з активами менше 3 млрд грн. Банк входить до складу фінансово-промислової групи «Інвестор». Його найбільшими бенефіціарами на 1 квітня 2012 року були Олег Гаєвий, Ігор Моркотонов, Ігор Котвіцький.

Як повідомляв УНІАН, в квітні 2012 року в банку ПАО «АКБ «Базис» введено тимчасову адміністрацію НБУ. Нацбанк України постановою № 357 від 23 серпня 2012 р. ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії і призначення ліквідатора.

Слідче управління ГУ МВС України в Харківській області щодо службових осіб ПАО «АКБ «Базис» порушила кримінальну справу по звинуваченні у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем, здійсненому в особливо крупних розмірах або організованою групою. У міліції повідомили, що посадовці банку «Базис» за декілька років незаконно вивели з фінансової установи активи на суму більше 600 млн грн.

26 січня 2012 р. прокуратура Харківської області порушила кримінальну справу відносно А.Авакова по ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу (перевищення службових повноважень і влади, що призвели до тяжких наслідків). Його підозрюють в причетності до незаконної зміни цільового призначення і передачі у власність 55 га державних земель вартістю понад 5,5 млн грн.

31 січня 2012 р. А.Авакова оголосили в міжнародний розшук.

25 березня А.Аваков був затриманий в італійському місті Фрозіноне. Апеляційний суд Рима 12 квітня звільнив А.Авакова з-під варти.

Восени 2012 р. А.Аваков був обраний народним депутатом України від ВО «Батьківщина». 11 грудня екс-губернатор повернувся з Італії до України і 12 грудня прийняв присягу народного депутата.

За повідомленням прес-служби прокуратури Харківської області від 11 грудня, Червонозаводський районний суд Харкова відмінив ухвалу про затримання і взяття під варту обвинуваченого в перевищенні влади і службових повноважень екс-губернатора Харківщини А.Авакова у зв'язку з обранням його народним депутатом України.