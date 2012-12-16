Аваков заявляє, що діятиме агресивніше

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.Аваков заявив на прес-конференції в Харкові, відповідаючи на запитання журналістів, чи має намір він захищатися і як, від тих чи інших переслідувань в Україні.

«Захищатимемося», - заявив А.Аваков.

«Чи діятиму я агресивніше? Так, звичайно. Але не чекайте, що я на прес-конференції докладатиму вам про свої плани з цього приводу», - сказав він.

«Без сумніву, - додав представник «Батьківщини», - я використовуватиму свої повноваження і повноваження досить великої групи опозиції у парламенті для того, щоб не допускати і протидіяти цілій низці подій. У тому числі і таких, які у Харкові відбуваються».

«Я думаю, - заявив А.Аваков, який недавно повернувся з Італії, - що кілька судових процесів ми, без сумніву, розпочнемо. Я вважаю, що процеси у Євросуді щодо Тимошенко і щодо Луценка - це лише початок».

Коментуючи випадок з нещодавньою перешкодою виїзду захисника Юлії Тимошенко, народного депутата Сергія Власенка з України до Європи, А.Аваков сказав: «Він летів з документами до Брюсселю».

А.Аваков повідомив, що наступного тижня опозиція представить на розгляд Верховної Ради пакет документів, серед яких «одним з пріоритетних» буде і законопроект «про статус політв'язнів», і про «свободу для Юлії Тимошенко і Юрія Луценка».

На запитання, чи планує він відвідати Ю.Тимошенко в Харкові А.Аваков сказав: «Я б дуже цього хотів. Вважаю, що я з нею побачуся. Питання тільки в тому, щоб у цьому графіку особистих побачень, який дуже обмежений, ми знайшли таку можливість. Якщо це буде пов'язано з юридичними процедурами, то, звичайно, я не лізтиму вперед. Якщо така можливість з'явиться, то мені б хотілося по-людськи побачитися з нею. Народний депутат має право дістати доступ до будь-якого ув'язненого, і його обмежити не можна - така Конституція і закон».

При цьому А.Аваков висловив незгоду з тим, що соратники Ю.Тимошенко і Ю.Луценко мають обмежений доступ для спілкування з цими ув’язненими.

«Те, що роблять стосовно Тимошенко і Луценка, - не допускають до них депутатів - це беззаконня. Але, я думаю, що все зміниться, так буде не завжди», - заявив А.Аваков.

Як повідомляв УНІАН, кримінальну справу стосовно А.Авакова було порушено 26 січня 2012 р. прокуратурою Харківської області. Його підозрюють у причетності до незаконної зміни цільового призначення і передачі у власність 55 га державних земель вартістю понад 5,5 млн грн.

Після цього він виїхав до Італії. Пізніше А.Авакова було оголошено у міжнародний розшук і затримано в Італії. Його захист надав суду документи, які свідчать про переслідування А.Авакова в Україні, і довів, що ці переслідування відбуваються за політичними мотивами. Тому суд звільнив його з-під варти.

3 листопада голова Центральної виборчої комісії Володимир Шаповал заявив, що А.Аваков, якого оголошено у міжнародний розшук, отримує депутатську недоторканність з моменту встановлення результатів парламентських виборів, і його не може бути затримано.

11 грудня А.Аваков повернувся до України.

Того самого дня Генеральний прокурор України Віктор Пшонка заявив, що не виключає в майбутньому внесення до Верховної Ради подання щодо позбавлення А.Авакова депутатської недоторканності для притягання його до кримінальної відповідальності.