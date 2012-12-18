Пинзеник: Митні платежі України йтимуть в «общак»

Про це він заявив у ефірі телеканалу ICTV, пише Українська правда.

"Мало хто знає, що 40% доходів державного бюджету сплачує українська митниця. Це ПДВ, це акциз, це імпортне мито імпортних товарів. В абсолютній сумі це 110 мільярдів гривень в рік", - зазначив він.

"У випадку вступу до Митного союзу митний кордон стає спільним. Немає внутрішніх митних кордонів. Це означає, що 110 мільярдів гривень не в український бюджет потрапляє, а потрапляє, вибачте, в "общак", - уточнив політик.

"Як потім розподіляються ці кошти? Звичайно ж, по-братськи. Як це по-братськи, відбувається я наведу приклад нинішнього Митного союзу, який творять Росія, Казахстан і Білорусія. 88% митних платежів надходять до РФ, 7,3% надходять в бюджет Казахстану, 4,7% - до бюджету Білорусі", - розповів Пинзеник.

Як відомо, у вівторок президент Віктор Янукович відвідає з візитом Москву.