На Банковій розповіли, про що Янукович говоритиме з Путіним

18 грудня Президент України Віктор Янукович перебуватиме з робочим візитом у Російській Федерації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, під час зустрічі з російським колегою Володимиром Путіним В.Янукович планує обговорити комплекс актуальних питань українсько-російського співробітництва, передусім в енергетичній та торговельно-економічній сферах.

Увага також приділятиметься виробленню взаємоприйнятного механізму взаємодії України з Митним союзом Росії, Білорусі та Казахстану.