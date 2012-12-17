На Банковій розповіли, про що Янукович говоритиме з Путіним
18:46, 17 грудня 2012Політика
2005 0
Янукович обговорить з Путіним співпрацю в енергетичній і торговельно-економічній сферах, – повідомляє прес-служба Президента.
Янукович і Путін зустрінуться в Кремлі
18 грудня Президент України Віктор Янукович перебуватиме з робочим візитом у Російській Федерації.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, під час зустрічі з російським колегою Володимиром Путіним В.Янукович планує обговорити комплекс актуальних питань українсько-російського співробітництва, передусім в енергетичній та торговельно-економічній сферах.
Увага також приділятиметься виробленню взаємоприйнятного механізму взаємодії України з Митним союзом Росії, Білорусі та Казахстану.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter