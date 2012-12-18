У Свободі думають, що до їх бойкоту Європарламент підбурили Банкова і Лубянка

Про це депутат від партії "Свобода" Юрій Михальчишин заявив в ефірі телеканалу ICTV, коментуючи відповідну поправку Європарламенту до останньої резолюції, повідомляє «Українська правда».

"Ці процеси є продовженням тенденції на розкол української опозиції. І абсолютно зрозуміло, що архітектори цього процесу сидять не лише в Києві, на вулиці Банковій, сидять вони й у Москві, сидять вони на Лубянці. І дуже добре зрозуміло, що насправді до об’єктивної реальності ці всі речі не мають ніякої дотичності", - сказав він.

При цьому на зауваження про те, що Європарламент є політичним органом, Ю.Михальчишин заявив, що це "політичний колгосп".

"Європейський парламент приймає десятки, сотні резолюцій. Тільки чомусь одні з них вас абсолютно не хвилюють. Вас не хвилюють ті резолюції парламенту, які не вкладаються в вашу парадигму, які не вкладаються у ваші зовнішньо- та внутрішньополітичні симпатії. Ви їх ігноруєте", - заявив "свободівець".

"А те, що вам сподобалося: заангажоване рішення, яке побудоване абсолютно на містифікаціях, яке побудоване на совковій пропаганді, яка змішує поняття нацизму, фашизму, ксенофобії, ще б марсіан сюди приплели. І до цього прив’язують "Свободу", яка є партію націєзахисною", - наголосив Ю.Михальчишин.

"Я просто вважаю, що українці повинні на своїй землі бути господарями. Якщо вам це не подобається: будь-ласка, з цим Європарламентом, з його резолюціями завтра з паном Піховшиком в Росію в гості до Путіна, там вам і місце", - додав він.

При цьому Ю.Михальчишин зауважив, що "автором цієї поправки до резолюції Європарламенту був одіозний депутат-болгарський комуніст, який до всього іншого ще й гомосексуаліст".

"Якщо ви хочете на основі уявлень збочених таких людей формувати позицію щодо українських політичних партій, можливо, це вам цікаво. Можете посилатися на басні дєдушки Крилова на резолюцію цих болгарських комуністів-гомосексуалістів, а ми на це не зважаємо. Вам не вдасться розвалити українську опозицію", - заявив він.

"Сьогодні з Адольфом Гітлером треба порівнювати не Олега Тягнибока. Тому що сьогодні не Тягнибок привів до влади партію, яка фактично хоче узаконити геноцид українців, яка оспіває, те що відбувалося у 1933 році в Україні. Сьогодні ці політичні сили в коаліції з «регіоналами» реально займаються тим, чим займалися останні 70 років - вони продовжують експлуатувати українців, знущатися над ними…", - переконаний Ю.Михальчишин.

Як повідомляв УНІАН, 13 грудня більшість депутатів Європарламенту в останній резолюції щодо ситуації в Україні підтримали заклик до демократичних сил України не співпрацювати з партією "Свобода". Відповідна поправка була внесена депутатом Крістіаном Вігеніна (група Прогресивного Альянсу соціалістів та демократів, Болгарія).

Того ж дня голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк заявив, що його політична сила продовжуватиме співпрацю зі «Свободою», незважаючи на рекомендації Європарламенту.