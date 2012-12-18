У Попова кажуть, що піску й солі достатньо, але двірники ледачі

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні під час прямої телефонної лінії начальник Головного управління з питань надзвичайних ситуацій столиці Віталій Пшеничний.

«В тому, що погано посипані вулиці, тротуари, винний людський фактор. Колись двірник починав свій робочий день з 5-ї ранку і працював упродовж доби, а сьогодні дві години попрацював - і потім знайти когось важко. Ми перевіряли підготовку до зими: в нас на сьогодні є залишки солі 20 тис. тонн, піско-соляної суміші - 3 тис. 682 тони і фрикційних матеріалів – 941 тонна», - поінформував він.

«А піску достатньо в Києві сьогодні», - наголосив В.Пшеничний.

За його словами, була проблема з пальним. «Але на засіданні комісії з питань надзвичайних ситуацій було прийнято рішення за рахунок резервного фонду придбати пальне. І було виділено 1 млн. грн. Ці кошти були перераховані «Київзеленбуду», «Київавтодору» і на районні адміністрації», - відзначив В.Пшеничний.