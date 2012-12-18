Регіонали пропонують голосувати у ВР раз у тиждень

Таку думку висловив народний депутат, член парламентської фракції Партії регіонів Володимир Макеєнко, повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів.

За його словами, діючий Регламент Верховної Ради не відповідає структурі головного законодавчого органу країни, тому найближчим часом до нього можуть бути внесені деякі зміни. Зокрема, В.Макеєнко нагадав, що діючий Регламент ВР було прийнято тоді, коли парламент обирався за партійними списками.

«Тепер же з урахуванням того, що Верховна Рада VII скликання була обрана за змішаною системою, в Регламенті необхідно прописати час для проведення пленарних засідань, роботи в комітетах і з виборцями», - зазначив він.

За словами депутата, з пропозиціями щодо того, щоб робота у виборчих округах проводилася якомога частіше, звертаються саме депутати-мажоритарники.

«Для цього вноситься пропозиція щодо того, щоб голосування в парламенті, наприклад, проходило один раз на тиждень - по четвергах. Але в разі потреби Верховна Рада також може ухвалити рішення про здійснення голосування і в інший визначений нею день. Наприклад, по вівторках і середах проходитиме обговорення законопроектів, а по четвергах – голосування. Якщо одного четверга для цієї процедури не вистачить, можна продовжити голосувати ще й у п'ятницю», - сказав В.Макеєнко.

Водночас він не виключив, що зміни до Регламенту ВР взагалі не будуть внесені. «Не виключено, що все залишиться так, як є. А можуть з'явитися й інші пропозиції. Але те, що діючий Регламент не відповідає нинішній структурі парламенту, – це точно», - сказав депутат.

На думку В.Макеєнка, питання про внесення змін до Регламенту ВР вирішуватиметься після 25 грудня.