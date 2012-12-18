Депутати вже розійшлися
11:11, 18 грудня 2012Політика
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Сьогоднішнє засідання ВР закрито.
Ухвалили дві постанови
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Верховної Ради України Володимир Рибак.
Він нагадав, що наступне засідання парламенту відбудеться 25 грудня 2012 року.
На сьогоднішньому засіданні парламенту було ухвалено дві постанови – затверджено календарний план та затверджено порядок висвітлення роботи ВР.
Також на засіданні парламенту були виступи представників фракцій парламенту.
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