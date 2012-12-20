У Київраді ледь не побилися - оголошено перерву

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила після того виникнення конфліктної ситуації між народним депутатом від партії «УДАР» Ярославом Гінко та депутатом Київради з фракції Народної партії Олександром Ліщенком під час голосування щодо одного з проектів рішень порядку денного роботи ради.

Після цього інциденту депутати в залі позіскакували зі своїх місць, ледь не виникла сутичка.

Г.Герега відреагувала на інцидент оголошенням короткої перерви у роботі Київради. Під час перерви депутати Київради вивели О.Ліщенка із зали і про щось з ним поговорили. Після розмови всі депутати повернулись до сесійної зали, але Г.Герега, посилаючись на те, що сьогодні депутати Київради працюють «непродуктивно», підкресливши, що таке відбувається вперше, оголосила перерву в засіданні.

«Я оголошую перерву, і на погоджувальній раді ми визначимось, коли буде продовжено роботу», - сказала вона.

Як з'ясувалось в кулуарах Київради, Я.Гінко побачив, як О.Ліщенко голосує за кількох депутатів, які відсутні в сесійній залі і зробив йому зауваження. У відповідь О.Ліщенко почав з'ясовувати, хто такий Я.Гінко і на яких підставах він робить зауваження. Їхня розмова відбувалось на підвищених тонах. Г.Герега спочатку намагалась зупинити конфлікт завдяки оголошенню короткої перерви.

У даний час Г.Герега та керівники всіх фракцій Київради пішли на погоджувальну раду. В кулуарах ходять чутки, що сьогодні депутати вже не працюватимуть у сесійному режимі. В сьогоднішньому порядку денному роботи Київради понад 260 питань. Станом на 16.00 депутати розглянули лише 15 питань.