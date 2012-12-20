Попов закликав Київраду не голосувати за проект бюджету

Як передає кореспондент УНІАН, з таким зверненням він виступив сьогодні на засіданні сесії Київради перед презентацією проекту бюджету столиці на наступний рік, розгляд якого включений до порядку денного сьогоднішнього засідання.

О.Попов наголосив, що, зважаючи на ті показники, які доведені столиці виходячи із державного бюджету на 2013 рік, бюджет столиці не може задовольнити нормальне функціонування і життєзабезпечення Києва.

За словами голови КМДА, цей проект бюджету створить дефіцит в розмірі 4 млрд грн, і це не задовольняє ні владу Києва, ні профспілки, ні, зрозуміло, усіх киян.

Як сказав О.Попов, при формуванні держбюджету уряд припустився декількох помилок, головною з яких є відсутність консультацій з місцевими владами.

«Тому ми чекаємо, коли буде призначено новий уряд, і ми відразу відреагуємо на цей факт і вступимо в контакти для подальших перемовин. І я думаю, що найближчим часом ми зможемо дати ті компромісні рішення, довести їх до депутатів Київради і до всіх киян, на які ми можемо вийти, розглядаючи цей бюджет в подальшому і затверджуючи його в тій редакції, яка нас буде задовольняти», - пояснив позицію КМДА її голова.

О.Попов наголосив на позиції міськдержадміністрації – винести проект бюджету столиці на наступний рік для обговорення депутатами. На його думку, його приймати не можна у нинішньому вигляді.

«Тому, якщо наші думки співпадають, то хотів би, щоб ви з цього приводу висловились», - звернувся О.Попов до депутатів.

У сесійній залі після цього розпочалось обговорення проекту представниками фракцій.

Як повідомляв УНІАН, 6 грудня Верховна Рада ухвалила державний бюджет на 2013 рік, яким схвалила вилучення з бюджету Києва до державного в розмірі 50% надходжень, отриманих від податку на доходи фізичних осіб. Через ці вилучення у бюджеті Києва створено прихований дефіцит на суму більш як 4 млрд грн.

Голова КМДА О.Попов заявив, що держбюджет не відповідає інтересам киян та фінансово не гарантує забезпечення нормального функціонування столиці, а спосіб, у який формувався цей документ, виключив участь місцевої влади у розробці й навіть обговоренні базових параметрів та показників фінансового забезпечення життєдіяльності Києва.

14 грудня О.Попов повідомив, що проект бюджету Києва на 2013 рік КМДА внесе на розгляд Київради 20 грудня, оскільки це передбачено законодавством, але проситиме депутатів не приймати його, а лише взяти до відома. Міська влада вимагатиме внесення змін до держбюджету з метою зміни показників для столиці.

18 груня стало відомо, що КМДА підготувала і пропонуватиме депутатам Київради ознайомитись з проектом бюджету столиці на 2013 рік з доходами 18,825 млрд грн і видатками 17,703 млрд грн.

Згідно з документом, передбачено субвенції з державного бюджету в обсязі 2,780 млрд грн.

У проекті бюджету на 2013 рік зазначено, що граничний борг Києва на 31 грудня 2013 року не повинен перевищувати 10,260 млрд грн.

Граничний обсяг надання місцевих гарантій на 2013 рік пропонується встановити на рівні 1,234 млрд грн.

Дотація вирівнювання передбачена в сумі 126,8 млн грн.

Відповідно до проекту, профіцит бюджету на 2013 рік становитиме 1,107 млрд грн.