Меджліс вважає виставку про Сталіна провокацією

Про це йдеться в заяві прес-служби меджлісу, текст якої передано УНІАН.

"Ця виставка - явно запланована провокаційна акція для дискредитації України в період, коли вона недавно прийняла на себе престижну місію головування в Організації з безпеки і співпраці в Європі. Керівництво автономії Криму, зокрема і представники служб безпеки і МВС України, зайняли знову незрозумілу позицію... Звертаємо увагу Президента України Віктора Януковича на заплановану провокацію проросійських організацій Криму, небезпечну для нашого суспільства", - говориться в заяві.

При цьому, в повідомленні організації "Суть часу - Крим", який має в своєму розпорядженні УНІАН, йдеться, що вона планує провести акцію-виставку, де будуть представлені фотографії Вінстона Черчилля, Франкліна Рузвельта, Шарля де Голля, Генрі Кіссінджера та інших політиків із цитатами про Й.Сталіна, а також фотографії сталінського періоду. Також будуть роздавати листівки із закликом розібратися в історії й "віддати належне такій масштабній історичній фігурі, як Сталін". Крім цього, одночасно зі стендом, присвяченим Й.Сталіну, буде виставлено стенд із фотоматеріалами виставки "20 років без СРСР".

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"Суть часу" - громадський рух, який спочатку сформувався як віртуальний клуб на основі ідей Сергія Кургіняна, а потім вийшло за межі інтернет-простору. Основна мета організації - відтворення духовної та культурної єдності й захист загальних цінностей на пострадянському просторі.

За указом Й.Сталіна в травні 1944 року з Криму виселили до Середньої Азії, Сибіру і на Урал кримських татар. Їх звинувачували в дезертирстві з Кримської армії та пособництві німецьким солдатам. Татари масово почали повертатися на півострів наприкінці 1980-х - початку 1990-х років.