ЗМІ: Азаров збирає Кабмін на прощання
09:19, 21 грудня 2012Політика
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Прем'єр-міністр України Микола Азаров призначив позачергове засідання Кабінету міністрів на 21 грудня.
Азаров хоче попрощатися з міністрами
Про це ZN.UA повідомило джерело в уряді.
За словами джерела, всі в.о. міністрів були запрошені на позачергове засідання в телефонному режимі.
Порядок денний до їх відома не доводили, проте, за даними ZN.UA, це буде прощальне засідання, на якому Азаров подякує членам уряду за роботу.
Нагадаємо, що за інформацією газети, до складу нового Кабінету міністрів не увійде жоден віце-прем'єр з колишнього уряду.
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