ЗМІ: Азаров збирає Кабмін на прощання

Про це ZN.UA повідомило джерело в уряді.

За словами джерела, всі в.о. міністрів були запрошені на позачергове засідання в телефонному режимі.

Порядок денний до їх відома не доводили, проте, за даними ZN.UA, це буде прощальне засідання, на якому Азаров подякує членам уряду за роботу.

Нагадаємо, що за інформацією газети, до складу нового Кабінету міністрів не увійде жоден віце-прем'єр з колишнього уряду.