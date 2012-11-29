Затулін думає, що пів-України вишикується за російськими паспортами

Про це К.Затулін заявив сьогодні в Раді Федерації в ході парламентських слухань «Про законодавчі аспекти вдосконалення роботи із співвітчизниками, що проживають за кордоном», відповідаючи на запитання власного кореспондента УНІАН у РФ.

«Я думаю, що всі ті, хто при опитуванні громадської думки виступають за відтворення єдиної держави, а їх, як правило, близько 16-17% на сьогоднішній день, зрозуміло, захочуть цього. Плюс цього захочуть ті люди, які розуміють, що неможливо створити єдину державу або це важко, але при цьому хотіли б разом з громадянством України мати громадянство РФ, тому що вони етнічні росіяни і пов'язують себе не лише з Україною, а й Росією», - сказав К.Затулін.

«Думаю, від третини до половини населення України була б готова претендувати на таке громадянство, включаючи, між іншим, і електорат шановної «Свободи», який зробить це зовсім з інших причин, – у зв'язку з тим, що вони заробляють собі на прожиття в основному в Тюменській області й Ханти-Мансійському окрузі», - додав він.

При цьому К.Затулін упевнений, що така пропозиція не буде негативно сприйнята владою України. За його словами, у багатьох відомих людей України, які є народними депутатами, є паспорти інших країн.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні К.Затулін заявив, що Росія повинна надавати російське громадянство за спрощеною процедурою своїм співвітчизникам серед громадян України, не вимагаючи від них відмови від українського громадянства і переїзду на територію Росії.

Ряд російських сенаторів на початку листопада внесли до Держдуми поправки до закону про громадянство РФ, який має спростити механізм отримання російського громадянства, в першу чергу для 25 млн. громадян країн СНД.

У МЗС Росії вважають, що в Україні проживають 8 млн. російських співвітчизників.

У 2009 році К.Затуліна оголошували персоною нон-грата в Україні.