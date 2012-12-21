Янукович привітав Саакашвілі з днем народження

«Щиро вітаю Вас із днем народження. Бажаю Вам здоров'я та успіхів у відповідальній державній діяльності», - йдеться у вітанні В.Януковича на адресу М.Саакашвілі, повідомили УНІАН у прес-службі Президента України.

В.Янукович також висловив переконання, що українсько-грузинські відносини і надалі розвиватимуться на засадах дружби та взаємної поваги.

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Як повідомлялося, сьогодні М.Саакашвілі виповнилося 45 років.