Янукович привітав Саакашвілі з днем народження
10:41, 21 грудня 2012Політика
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Президент України Віктор Янукович привітав Президента Грузії Михайла Саакашвілі з днем народження.
Віктор Янукович побажав здоров'я і успіхів
«Щиро вітаю Вас із днем народження. Бажаю Вам здоров'я та успіхів у відповідальній державній діяльності», - йдеться у вітанні В.Януковича на адресу М.Саакашвілі, повідомили УНІАН у прес-службі Президента України.
В.Янукович також висловив переконання, що українсько-грузинські відносини і надалі розвиватимуться на засадах дружби та взаємної поваги.
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Як повідомлялося, сьогодні М.Саакашвілі виповнилося 45 років.
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