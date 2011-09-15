Саакашвілі: Ющенко знав, що я підтримую гарні стосунки з Януковичем

Президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ вважає, що між Грузією та Україною ніколи не було таких гарних відносин, як нині.

Про це він сказав в інтерв`ю газеті “Сегодня”,відповідаючи на запитання про те, що раніше він часто бував у Києві, а нині кількість контактів між представниками української та грузинської влади різко знизилася і чи не свідчить це про охолодження відносин.

«Я не бачу охолодження відносин. Грузія нині стала в Україні дуже модною. Таких гарних взаємин, як сьогодні, між нашими країнами ніколи не було. Півтора року тому буквально вибух стався. Приїжджають туристи, бізнесмени!..», - зазначив М.СААКАШВІЛІ.

За його словами, підвалини для тісних контактів закладалися й раніше. Разом з тим, М.СААКАШВІЛІ висловив припущення, що Україна і Грузія «необхідні одна одній природно, оскільки обидві перебувають на роздоріжжі».

Відповідаючи на запитання про те, що мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ «нібито фінансував кошти в розвиток туризму» в Грузії, Президент, сміючись, відповів: «Я про інвестиції Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО в туристичну галузь Грузії нічого чув, хоча цими речами цікавлюся регулярно». «Але той факт, що він час від часу буває в Грузії, можу підтвердити. У нас маленька країна, і якщо людина з`являється на людях, всі про це знають», - додав він.

М.СААКАШВІЛІ також повідомив, що у нього прекрасні відносини з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ. «У мене прекрасні відносини з Віктором Федоровичем! Навіть коли він був в опозиції, я приїжджав до Києва і з ним зустрічався. Бував у нього в заміському будинку», - сказав Президент Грузії.

При цьому, за словами М.СААКАШВІЛІ, він ніколи не приховував, що підтримує відносини з В.ЯНУКОВИЧЕМ. «Всі мої друзі, у тому числі й екс-Президент Віктор ЮЩЕНКО, знали про те, що я підтримую відносини з його головним політичним опонентом. Як це й повинно було бути. Адже йдеться про відносини між народами України і Грузії. А такі відносини не ґрунтуються на кумівстві чи родинних стосунках», - наголосив Президент Грузії.