Кримські татари зірвали виставку про Сталіна

Представники меджлісу кримських татар зірвали проведення виставки, присвяченої 133-річчю з дня народження керівника радянської держави Йосифа Сталіна, яку регіональний осередок російської організації "Суть часу - Крим" влаштував сьогодні, 21 грудня, на вулиці в центрі Сімферополя.

Як передає кореспондент УНІАН, до стендів підійшли декілька кримських татар і попросили зняти портрет Сталіна. Потім керівник секретаріату меджлісу Заїр Смедляєв штовхнув ногою стенд, той впав, заваливши інші. Потім кримські татари намалювали на стендах свастику фарбою з балончика.

Організатори не намагалися протидіяти противникам виставки.

Як повідомляв УНІАН, 20 грудня Меджліс кримських татар розповсюдив заяву, в якій розцінив намір регіонального осередку російської організації "Суть часу - Крим" організувати 21 грудня в Сімферополі виставку, присвячену 133-річчю з дня народження керівника радянської держави Йосифа Сталіна як провокацію.

"Суть часу - Крим" анонсувала, що планує провести акцію-виставку, де будуть представлені фотографії Уїнстона Черчилля, Франкліна Рузвельта, Шарля де Голля, Генрі Кіссінджера та інших політиків із цитатами про Й.Сталіна, а також фотографії сталінського періоду. Також будуть роздавати листівки із закликом розібратися в історії й "віддати належне такій масштабній історичній постаті, як Сталін". Крім цього, одночасно зі стендом, присвяченим Й.Сталіну, буде виставлено стенд із фотоматеріалами виставки "20 років без СРСР".

"Суть часу" - громадський рух, який спочатку сформувався як віртуальний клуб на основі ідей Сергія Кургіняна, а потім вийшло за межі інтернет-простору. Основна мета організації - відтворення духовної та культурної єдності й захист загальних цінностей на пострадянському просторі.

За указом Й.Сталіна в травні 1944 року з Криму виселили до Середньої Азії, Сибіру і на Урал кримських татар. Їх звинувачували в дезертирстві з Кримської армії та пособництві німецьким солдатам. Татари масово почали повертатися на півострів наприкінці 1980-х - початку 1990-х років.