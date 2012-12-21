Яценюк закликає ВР ухвалити рішення про підтримку євроінтеграції

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Батьківщини”, на думку політика, парламент має зробити ще у поточному році.

А.Яценюк нагадав, що 19 травня 2011 року парламент України практично конституційною більшістю ухвалив постанову за результатами парламентських слухань, ініційованих опозицією, в якій європейська інтеграція визначається одним із головних зовнішньополітичних пріоритетів держави.

«Зараз Україна повинна продемонструвати свою готовність до руху на шляху до Європейського Союзу і консолідацію політичних сил в цьому питанні. Безперечно, для цього необхідно виконати низку критеріїв, в тому числі щодо зупинення політичних переслідувань Юлії Тимошенко, Юрія Луценка та інших громадян», - наголосив він.

«Україні потрібен Європейський Союз, як і Європейському Союзу потрібна Україна. Українці як європейська нація повинні й будуть їздити до країн-членів ЄС без віз. Це одне із завдань, які ми повинні виконати і задля чого нам віддали голоси на останніх парламентських виборах мільйони українців», - сказав А.Яценюк.

Як повідомлялося, в цьому році Верховна Рада працюватиме лише 25 грудня.