Кабмін: Євросоюз готовий підтримати Україну

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату Кабінету міністрів, про це він сказав під час зустрічі у Києві з прем’єр-міністром України Миколою Азаровим.

Сторони обговорили перспективи розвитку відносин між Україною та Євросоюзом у контексті резолюції Європарламенту, прийнятої 13 грудня

М.Азаров підкреслив, що Україна розглядає резолюцію як сигнал відкритості до подальшого поглиблення двостороннього співробітництва та готовності підтримати Україну в реалізації реформ. Він підтвердив відданість України спільним з ЄС цінностям, зобов’язанням щодо зміцнення демократичних стандартів, поваги до верховенства права та прав людини, забезпечення незалежності правосуддя.

У свою чергу, Е.Брок наголосив на готовності підтримати Україну у проведенні політичних та економічних реформ, спрямованих на досягнення європейських стандартів. Він додав, що найголовнішим на сьогодні є те, що ЄС готовий до інтенсивної спільної роботи, метою якої має стати підписання між Україною та ЄС Угоди про асоціацію.

Е.Брок передав М.Азарову документ, підготовлений за результатами засідання міністрів закордонних справ країн-членів ЄС, які представляють Європейську народну партію.

Сторони також високо оцінили роботу місії «Кваснєвський - Кокс» Європарламенту в Україні та висловили думку про необхідність продовження її діяльності.