У Тягнибока обіцяють «силову відсіч» Колесніченку
ВО «Свобода» збирається дати силову відсіч регіоналу Вадиму Колесніченку, який разом зі своїм колегою по фракції Оніщенком били ногами лежачого опозиціонера Медуницю.
Про це народний депутат від «Свободи» Ірина Фаріон сказала в інтерв’ю Газеті по-українськи.
«Скаржитися до прокуратури — це все одно, що говорити до телеграфного стовпа. Тому Колесніченку ми дамо відсіч силову. Відсіч дає і виборець. Якщо порівняти, скільки проголосували за Колесніченка і Фаріон, то різниця разюча. За мене 78 тисяч, за нього — 40 (на виборах 28 жовтня Вадим Колесніченко переміг в одному з мажоритарних округів Севастополя, Ірина Фаріон — Львова.)».
Крім того за словами Фаріон, «свободівці» домовляються з колегами по опозиції щодо підтримки вимоги розмовляти українською мовою у ВР.
«Домовляємося з Об'єднаною опозицією, щоб і вони підтримували нас у постійному крикові "українська!". Зараз 37 голосів кричать. Тому була бійка коло трибуни, коли Колесніченко дозволив собі говорити недержавною. Я казала своїм хлопцям, що треба опановувати два шляхи — у парламентську бібліотеку і у тренажерні зали. Іншого способу побудови держави ми не бачимо», - заявила Фаріон.