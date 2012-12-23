У Тягнибока обіцяють «силову відсіч» Колесніченку

Про це народний депутат від «Свободи» Ірина Фаріон сказала в інтерв’ю Газеті по-українськи.

«Скаржитися до прокуратури — це все одно, що говорити до телеграфного стовпа. Тому Колесніченку ми дамо відсіч силову. Відсіч дає і виборець. Якщо порівняти, скільки проголосували за Колесніченка і Фаріон, то різниця разюча. За мене 78 тисяч, за нього — 40 (на виборах 28 жовтня Вадим Колесніченко переміг в одному з мажоритарних округів Севастополя, Ірина Фаріон — Львова.)».

Крім того за словами Фаріон, «свободівці» домовляються з колегами по опозиції щодо підтримки вимоги розмовляти українською мовою у ВР.

«Домовляємося з Об'єднаною опозицією, щоб і вони підтримували нас у постійному крикові "українська!". Зараз 37 голосів кричать. Тому була бійка коло трибуни, коли Колесніченко дозволив собі говорити недержавною. Я казала своїм хлопцям, що треба опановувати два шляхи — у парламентську бібліотеку і у тренажерні зали. Іншого способу побудови держави ми не бачимо», - заявила Фаріон.