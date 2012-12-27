Сумська міськрада просить Президента і Кабмін не забирати гроші

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосував 61 з 65 присутніх на сесії Сумської міськради депутатів.

У зверненні депутати зазначили, що схвалили сьогодні міський бюджет на 2013 рік, але при цьому великий неспокій викликає перспектива його виконання. Серед причин такого неспокою називається, наприклад, те, що невиконання затвердженого показника за міжбюджетними трансфертами прогнозується в сумі 32 млн. 183,3 тис. грн.

«Протягом останніх чотирьох років зберігається негативна тенденція з невиконання контрольних показників доходів першого кошика, розрахованих і доведених Міністерством фінансів України: у 2009 році на 8109,1 тис. грн, у 2010 році на 13649,5 тис. грн, у 2011 році на 1133,1 тис. грн, у 2012 році на 12658,1 тис. грн. (очікуване)», - йдеться також у зверненні до керівництва країни.

Враховуючи вищесказане, депутати Сумської міськради просять перших осіб держави «звернути увагу на непросту економічну ситуацію в місті, що в свою чергу може привести до непередбачуваних наслідків соціального характеру».

«Для цього вимагаємо скасувати в 2013 році вилучення до державного бюджету коштів у сумі 27 млн. 162,6 тис. грн і надати додаткову дотацію міському бюджету в сумі 43 млн. 805,0 тис. грн, що хоч частково вирішить питання забезпечення фінансування делегованих державою повноважень», - підкреслюється у зверненні.

Розуміючи складну економічну ситуацію в країні, викликану впливом світової фінансової кризи, Сумська міська рада навіть не наполягає на вирішенні в 2013 році дуже проблемних для міста питань, але все-таки сподівається на виділення додаткових коштів за рахунок цільової субвенції з державного бюджету, або коштів державного фонду регіонального розвитку на: реконструкцію центрального каналізаційного напірного колектора і очисних споруд у сумі 52 млн. грн., добудову шляхопроводу по вул. 20 років Перемоги – 25 млн. грн, придбання тролейбусів – 40 млн. грн, будівництво школи і дитячого садка в 12 мікрорайоні – 44 млн. грн, а також на модернізацію і капітальний ремонт ліфтів – 25 млн. грн.

У результаті бурхливого обговорення депутати відмовилися внести до тексту звернення такий пункт: «Переконливо просимо врахувати наше звернення і негайно внести відповідні зміни до Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік», інакше Сумська міська рада буде вимушена ухвалити рішення про відмову від виконання делегованих державою повноважень». Проти цього абзацу категорично виступили депутати з фракції Партії регіонів і секретар міськради, «регіонал» Олексій Мовчан. У результаті ця частина все-таки не увійшла до загального тексту звернення.