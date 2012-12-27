Тягнибок не проти сексменшин, але не хоче бачити їх у телевізорі

«Якщо ми говоримо про питання сексуальних меншин, я ж не проти того, щоб такі люди існували», - сказав О.Тягнибок і додав, що виступає проти переслідувань цих людей.

Про це він сказав в ефірі телеканалу ТВі.

Водночас О.Тягнибок наголосив, що він проти того, аби вони «рекламували свої збочені погляди, як на мене», цілому суспільству.

«Я не хочу, щоб моя дитина, виходячи зі школи, могла отримувати подібного роду провокаційного листівки, щоб вона мала відповідну рекламу і бачила це все по телевізору, слухала по радіо і могла читати у засобах масової інформації», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня Верховна Рада ухвалила у першому читанні проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо захисту прав дітей на безпечний інформаційний простір)». Законопроектом пропонується заборонити пропаганду гомосексуалізму і встановити кримінальну відповідальність за порушення цієї заборони. Також пропонується встановити відповідальність за дії, які пропагують відносини сексуального характеру осіб однієї статі, зловживання свободою діяльності друкованих ЗМІ або використання телерадіоорганізацій для пропаганди гомосексуалізму.