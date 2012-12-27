І втретє став Костусєв «стоп-краном»

Гільдія власних кореспондентів центральних ЗМІ в Одесі втретє удостоїла мера Одеси Олексія Костусєва щорічної антипремії «Стоп-кран одеської журналістики».

Як повідомив УНІАН президент Гільдії собкорів В’ячеслав Воронков, таке рішення ухвалене на підсумкових зборах журналістів за 2012 рік одностайно, в режимі відкритого голосування, з формулюванням «За вагомий особистий внесок у боротьбу зі свободою слова в Одесі, створення перешкод у виконанні професійних журналістських обов`язків, переслідування опозиційних ЗМІ».

Як уточнив собкор «Голосу України» в Одесі, зважаючи на те, що «мер тричі впродовж чотирьох останніх років визнаний чиновником, який завдає своїми умисними діями шкоду діяльності ЗМІ, який принижує роль і місце журналістики в суспільному житті регіону, О.Костусєва оголошено «Стоп-краном» одеської журналістики» довічно. Втім, від публічного вручення журналістами ганебної нагороди одеський соратник Віктора Януковича ухиляється».

В усякому разі, сказав В.Воронков, «поки Департамент інформації міськради не зумів організувати зустріч з мером для вручення «Стоп-крану». Спочатку керівник цього підрозділу Ганна Осипчук відповідала на наші дзвінки, а потім «пішла в підпілля». Ми припускаємо, що мерія просто побоялася приймати антинагороду». А це означає, за правилами Гільдії, передачу антинагороди «на вічне зберігання».

Що стосується причин присудження антинагороди, то члени Гільдії собкорів нагадали, що «О.Костусєв знімав журналістів із літака, що вилітав з Одеси до Тбілісі. Серед тих, хто не відлетів до столиці Грузії, був наш колега – кореспондент телеканалу «1+1» Сергій Осадчук. По-друге, панічно боячись журналістів, міський голова не проводить прес-конференцій. А брифінги після сесії не назвеш спілкуванням з пресою. У перекладі з англійської «брифінг» означає «інструктаж». А ми не бажаємо, щоб нас інструктували. Ми хочемо ставити питання і одержувати відповіді».

І, по-третє, «О.Костусєв порушує Закон України про порядок висвітлення роботи органів місцевої влади, оскільки ввів протизаконний порядок доступу до мерії: у всіх містах журналісти проходять процедуру акредитації й мають вільний доступ до мерії, а в Одеській мерії законодавство порушується».

В.Воронков нагадав, що антинагороду ”Стоп-кран одеської журналістики” вперше О.Костусєву присудили в 2009 році, коли він обіймав пост голови Антимонопольного комітету України. Вдруге Гільдія власних кореспондентів центральних ЗМІ в Одесі присудила її О.Костусєву вже як одеському міському голові в 2011 році. Тоді ж О.Костусєв посів третє місце в рейтингу ворогів преси 2011 року, який був підготовлений Незалежною медіа-профспілкою України і Інститутом масової інформації.

Гільдія власних кореспондентів центральних ЗМІ в Одесі заснована в 1999 році. До неї входять 32 журналісти, які представляють в Одесі центральні ЗМІ України. Антипремія ”Стоп-кран одеської журналістики” присуджується також з 1999 року. Її лауреатами, які «перешкоджають виконанню журналістами своїх професійних обов`язків», раніше були визнані прокурор Одеської області Олександр Галкін, начальник Відділу зі зв`язків із громадськістю і ЗМІ Одеської ОДА Віктор Брік, голова облорганізації НСЖУ Юрій Работін («за участь в організації масової акції в пансіонаті «Оріон»), начальник Управління інформації Одеської міськради Ольга Ніколаєнко та інші чиновники.